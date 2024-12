Produtor de Senna fala sobre escolha de Gabriel Leone para o papel: Era para ser

Já conseguiu conferir Senna, a mais nova aposta da Netflix? Pois bem, a atração continua super em alta, tanto é que Fabiano Gullane, um dos produtores, participou de um bate-papo na CCXP24 nesta sexta-feira, dia 6, para falar um pouco mais sobre todo o processo de gravação da série.

Durante a conversa, Fabiano, que também estava acompanhado do irmão, Caio Gullane, contou que a escolha do ator Gabriel Leone para o papel de Ayrton Senna foi praticamente unanime.

- Eu sempre quis o Gabriel [Leone] como Senna, mas precisava da aprovação dos produtores, diretores. Quando juntou todo mundo para colocar em prática, todos falamos do mesmo Gabriel. Todos víamos o Gabriel como Senna, era para ser.

Fabiano também contou que os produtores chegaram a cogitar que a história fosse retratada em um filme. Já pensou?

- A gente tinha feito Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, vários projetos que eles tinham ido super bem. Meu irmão e eu nos olhavam na cara um do outro, víamos a necessidade de fazer um projeto que fosse a maior audiência do audiovisual brasileiro. Não sabíamos qual era, até chegarmos a ideia de fazer uma cena, começou ele.

Que continua:

- Com as plataformas de streaming chegando, e a história do Ayrton Senna ser tão grande no mundo inteiro, que a gente falou que poderia ser uma série, porque a gente poderia contar a história da vida dele e ainda lançar no mundo inteiro.