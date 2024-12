Estande da Apple TV + proporciona experiência imersiva aos fãs da série Ruptura na CCXP24

A Apple TV+ surpreendeu os visitantes da CCXP 2024 com uma experiência imersiva baseada na tão amada série Ruptura, que já conquistou diversos fãs. O estande recria a empresa Lumon Industries e permite que os fãs experimentem um dia de trabalho.

Logo no início da experiência, os fãs são recebidos como novos funcionários da Lumon, simulando o primeiro dia de trabalho na empresa. Eles são levados à recepção para uma coleta de dados e a foto para a criação do crachá personalizado de funcionário.

Após serem encaminhados até o elevador, os visitantes chegam aos misteriosos corredores da empresa, que são característicos da série. Eles também são recebidos por diferentes funcionários veteranos, que explicam a história da empresa e sempre relembram o lema: Trabalho duro com diversão e recompensa.

Ao chegar no tão conhecido escritório da Lumon, que, aliás, está recheado de detalhes, a experiência não se limita apenas ao trabalho. Os participantes são convidados para uma sessão de dança e música para comemorar mais um dia na empresa. Além disso, eles passam por uma simulação do processo de ruptura e vivem uma versão simplificada da divisão entre as memórias do trabalho e da vida pessoal.

Incrível né?