Filha de Silvio Santos se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT: Sempre vai ser querido por nós

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, se pronunciou através de suas redes sociais na última sexta-feira, dia 6, sobre a saída de Raul Gil do SBT. Como você viu aqui, o apresentador também se pronunciou sobre a demissão em suas redes sociais e chegou até a citar o nome de Daniela.

De forma leve, Daniela apenas se despediu de Raul dizendo:

Raul Gil, você é e sempre será querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história.

No Instagram, o comunicador revelou por meio de um vídeo, sua despedida do canal do eterno Silvio Santos:

- Meus amigos, meus colegas, meus fãs e meus patrocinadores, o Programa Raul Gil está fora do SBT. Foram 14 anos lá, durante os quais ganhei dinheiro porque era sócio. O próprio Silvio Santos me colocou como sócio, e, nesses 14 anos, tive tantas conquistas que não estou preocupado em ficar parado. A vida segue, e o SBT também. A Daniela [Beyruti] promoveu algumas mudanças no SBT, e eu desejo muita sorte a ela. Que seja muito feliz com suas novas contratações! Estamos fora, mas, quem sabe, de repente voltamos. Já voltei para o SBT três vezes, para a Record outras três vezes e também para a Band duas vezes. É claro que agora entra também a questão da idade, mas está tudo bem. O Programa Raul Gil trouxe muita alegria, revelou muitos talentos, descobriu e lançou tantas pessoas, além de levar palavras de conforto a telespectadores que, muitas vezes, estavam enfrentando momentos difíceis, até mesmo depressão. Mas Deus é grande, e eu sigo tirando o chapéu para todos!

Na legenda, o apresentador agradeceu por todos os anos dentro da emissora e como evoluiu com o seu programa. Além disso, ele expressou sua eterna gratidão a todos os funcionários que o ajudaram a continuar por tanto tempo na televisão:

Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade. O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história. Com amor, Raul Gil.