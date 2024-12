Maíra Cardi diz que profeta previu sua gravidez e sexo do bebê

Neste sábado, dia 7, Maíra Cardi compartilhou que sua gravidez foi 'profetizada'. Pois é, segundo a influenciadora, todas às quintas-feiras, ela e Thiago Nigro recebem um grupo de oração em sua casa. E teria sido durante um desses encontros que uma pessoa afirmou que ela engravidaria até o final do mês, o que de fato aconteceu.

Ao mostrar imagens do momento, Cardi contou que chegou a duvidar:

- Mas estava muito no final do mês, o meu período fértil seria na outra semana e falei será?

E continua:

- E aí, no dia 30 [de novembro] descobri que estava grávida de um milagre.

Maíra ainda completou dizendo que a pessoa também previu qual seria o sexo do bebê. No entanto, ela preferiu ainda não compartilhar essa previsão. Esse é o primeiro filho da influenciadora com Thiago Nigro. De relacionamentos anteriores, ela teve Sophia, de seis anos de idade, e Lucas Cardi, de 22.