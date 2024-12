São Bernardo intensifica segurança com Operação Verão Seguro 2024/2025

A Prefeitura de São Bernardo iniciou, neste sábado (7), a Operação Verão Seguro 2024/2025, com ações coordenadas para reforçar a segurança no Riacho Grande e nas margens da Represa Billings. A medida segue até 20 de março e envolve a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, priorizando a proteção de banhistas, comerciantes e turistas.

O lançamento oficial ocorreu com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), que destacou a importância da operação para prevenir acidentes e garantir um verão mais tranquilo na região. "Milhares de pessoas visitam o Riacho Grande e a Represa Billings nesse período. Nosso objetivo é proteger vidas e oferecer segurança, sempre com apoio de instituições parceiras", afirmou o prefeito.

Ações preventivas

Durante a operação, o patrulhamento será feito por equipes a pé, em motocicletas, embarcações e drones, além do uso de bases comunitárias móveis. A GCM terá ainda salva-vidas no Parque Estoril, com três agentes por plantão na prainha local.

O secretário de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos, reforçou o compromisso da GCM. "Essa é uma das nossas principais operações anuais. Atuaremos de forma ostensiva para garantir o bem-estar de todos que frequentam a região", disse.

Reforço na fiscalização e no trânsito

Além das ações de segurança, a Prefeitura ampliará a fiscalização contra o comércio irregular e adotará medidas para melhorar o fluxo de veículos. Agentes de trânsito estarão nos principais cruzamentos para coibir estacionamentos proibidos e organizar a circulação.