Mulher que recusou trocar de assento em voo vira influencer e faz publi

Jeniffer Castro, passageira que recusou trocar de assento em um voo, transformou uma situação cotidiana em uma virada inesperada na sua vida. Após o vídeo do episódio viralizar, ela acumulou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e realizou sua primeira publicidade nesta sexta-feira (6). A influenciadora também participou do programa "Encontro" com Patrícia Poeta, onde comentou sobre a repercussão do caso.

Em sua estreia como influenciadora, Jeniffer publicou um vídeo publicitário descontraído, no qual brinca sobre sua calma durante o episódio no avião. Ela atribuiu sua tranquilidade ao uso de um aplicativo de compras, que teria sido seu "escape" no momento da confusão.

O episódio aconteceu quando Jeniffer se recusou a ceder seu assento para uma criança que havia ocupado o lugar por engano. Mesmo após pedidos de outros passageiros, ela optou por permanecer no lugar reservado a ela. O vídeo da situação ganhou enorme repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões e catapultando Jeniffer à fama.

“Eu não imaginava que essa situação iria repercutir tanto, mas estou aproveitando a oportunidade para seguir em frente”, declarou a influenciadora no programa **"Encontro"**.

Críticas e medidas judiciais

Apesar do sucesso, Jeniffer relatou ter enfrentado críticas e até medo após o episódio, além de ter iniciado medidas judiciais contra ofensas recebidas. Ela também criticou a companhia aérea, alegando falta de apoio durante o ocorrido.

Enquanto isso, a mãe da criança envolvida no caso, Aline, explicou que a confusão teve origem em ajustes de assentos necessários para acomodar seu filho mais velho, cadeirante. Apesar de reconhecer os transtornos, Aline afirmou que tentou minimizar a situação e garantiu que sua família não gravou o vídeo que viralizou.