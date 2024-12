Thaila Ayala revela o que a motivou cortar telas do filho mais velho: Não olhava mais no olho

Thaila Ayala revelou, em conversa no podcast Mil e uma T(r)etas, que comanda no Youtube, que precisou retirar o acesso às telas do filho mais velho, Francisco, de três anos de idade. Sempre sincera quando o assunto é maternidade, a atriz contou que o primogênito passou a apresentar atrasos de desenvolvimento.

Ao começar, ela contou:

- Ele foi tendo contato com telas, mas, a meu ver, não era nada de mais. Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato). Comecei a perceber que ele não respondia aos comandos, deixou de fazer coisas que normalmente fazia, não olhava mais no olho. Cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante.

Thaila e Rodrigo Góes, pai do pequeno, procuram o pediatra de Francisco, que sugeriu a mudança:

- Fui ao médico e a sugestão foi: Vamos cortar 100% de telas?. Eu: Claro. Do alto do meu privilégio e com toda rede de apoio que eu tenho. Em dez dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Vi na prática.