Na Costa Rica, Gisele Bündchen surge belíssima em novas fotos grávida

Belíssima, não é? Em novas fotos na Costa Rica, onde está curtindo alguns dias de descanso, Gisele Bündchen surgiu gravidíssima na praia, ao lado do namorado Joaquim Valente.

Nas imagens, o casal surgiu trocando alguns carinhos, como abraços e beijos. Eles também brincaram com o cachorro da família, um pastor alemão que sempre aparece ao lado de Gisele.

Vale lembrar que esse é o terceiro filho da modelo, mas o primeiro com o namorado. Benjamin, de 14 anos de idade, e Vivian, de 12, são frutos do antigo casamento com Tom Brady.