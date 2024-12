Sistema SAI: congestionamentos e normalização de tráfego na Anchieta

A Ecovias atualizou o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) às 12h30 deste sábado (7), informando sobre a situação do tráfego nas rodovias que ligam a Grande São Paulo ao litoral e vice-versa.

No sentido litoral, há alto fluxo nos seguintes trechos: Imigrantes do km 43 ao km 53 e do km 64 ao km 70.

Já no sentido São Paulo, o tráfego também está intenso, com congestionamentos nos seguintes pontos:

Imigrantes: do km 62 ao km 46.

Padre Manoel da Nóbrega: do km 270 ao km 274.

Cônego Domenico Rangoni: do km 269 ao km 270.

No entanto, a via Anchieta apresenta tráfego normal e é considerada a melhor opção para quem segue no sentido São Paulo. A pista norte da Anchieta, na serra, foi bloqueada temporariamente para a inversão de mão de direção e a normalização da operação no SAI.

A Ecovias orienta os motoristas a planejarem a viagem com antecedência e a optarem pela Anchieta, que apresenta melhores condições de tráfego neste momento.