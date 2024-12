Fábrica de Cultura Diadema celebra 6 anos com festa e música ao vivo

Neste sábado (7), a Fábrica de Cultura Diadema celebra seu 6º aniversário com uma festa imperdível para todas as idades. A comemoração começa às 13h e vai até as 22h, com uma programação diversificada que mistura música, arte circense e apresentações de talentos locais. A entrada é gratuita, e o público poderá aproveitar uma série de surpresas preparadas para o evento.

A celebração promete muito mais do que a simples comemoração de mais um ano de atividades. O evento contará com duas atrações musicais de peso, o rapper Magrão e a rapper Duquesa, que vão agitar a festa com seus hits consagrados. Além disso, o público poderá conferir performances de DJs renomados, como Gustavo Bispo, Luiza 2000, Malu, e MC Akin, que trazem sets recheados de rap, samba e outros ritmos urbanos.

Música, arte e diversão

A festa será também um espaço para revelações artísticas da cidade, como o jovem Moshood, de 13 anos, que apresentará suas músicas “Abraçar Você” e “Sou Moshood Tenho Atitude”, além de uma performance da talentosa Eloísa, de 11 anos, que mesclará música, capoeira e dança.

Para as crianças e para toda a família, haverá uma série de atrações circenses, incluindo a Palhaça Severina e a banda, que desafiarão o público com jogos interativos e muita diversão. O grupo Mil CircoLartes, com 9 anos de atuação na periferia de Diadema, também se apresentará, trazendo sua mensagem de empatia e conexão social por meio da arte circense.

A festa também contará com atividades como pipoca, algodão doce e até uma plataforma 3D para encantar o público. O ambiente será animado e acolhedor, refletindo o espírito da Fábrica de Cultura Diadema, um equipamento que ao longo de seis anos tem se dedicado a oferecer formação artística e cultural para jovens e crianças da região.

Serviço:

Data: Sábado, 7 de dezembro

Horário: 13h às 22h (com atividades circenses das 13h às 16h e apresentações musicais das 14h às 22h)

Local: Fábrica de Cultura Diadema – Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre