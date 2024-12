Ribeirão Pires combate linhas cortantes e motos barulhentas nas férias

Com a chegada do verão e do período de férias, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires anuncia duas operações estratégicas para reforçar a segurança e o bem-estar na cidade. Batizadas de Operação Cerol e Operação SKAP, as ações têm como foco coibir o uso de linhas cortantes em pipas e fiscalizar escapamentos de motos com emissões sonoras excessivas, conhecidos como “randandan”.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, as operações ocorrerão durante todo o período de férias escolares e contarão com equipes dedicadas exclusivamente a essas fiscalizações.

"Sabemos que o uso de cerol e linha chilena aumenta durante as férias, o que representa um risco significativo à segurança pública. Além de inibir o uso, também buscamos identificar e coibir a produção e comercialização desses materiais", destacou Torres. "Com relação às motos, o objetivo é combater o uso de escapamentos barulhentos, que, além de ilegais, geram distúrbios à população", completou.

Prevenção e fiscalização

A Operação Cerol baseia-se na Lei 17.201/2019, que proíbe a fabricação, comercialização e utilização de linhas cortantes no estado de São Paulo. Durante as abordagens, agentes verificarão o tipo de linha usada, principalmente por jovens. Caso o infrator seja menor de idade, os responsáveis legais poderão responder pela infração.

Já a Operação SKAP, que acontecerá três vezes por semana, incluirá a inspeção de escapamentos de motos e a análise de documentação e regularidade dos condutores. O objetivo é reduzir a poluição sonora e coibir práticas ilegais relacionadas a veículos.

Atuação integrada e preventiva

Além dessas ações específicas, a GCM de Ribeirão Pires continuará suas rondas ostensivas pela cidade, priorizando áreas de maior incidência criminal. Em algumas ocasiões, as operações poderão ser realizadas em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, ampliando a cobertura e eficácia das medidas preventivas.

As operações reforçam o compromisso da GCM em garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores durante um dos períodos mais movimentados do ano, unindo fiscalização e conscientização para proteger a comunidade e o meio ambiente.