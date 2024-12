Morre, aos 103 anos de idade, mãe de Chuck Norris

Luto! Chuck Norris usou as suas redes sociais para se despedir de sua mãe, Dona Wilma, que morreu aos 103 anos de idade.

Com um carrossel de fotos, ele homenageou a mãe e relembrou dos ensinamentos da mesma. A causa da morte não foi divulgada.

Quarta-feira de manhã, meu irmão Aaron e eu a mãe maravilhosa fomos para casa para estar com Jesus. Nossa mãe era uma mulher de fé inabalável, um farol de luz em nossas vidas, e seu amor refletia a graça de Deus. Ao crescer, a sua risada encheu a nossa casa de alegria, e os seus abraços proporcionaram uma sensação de segurança que guardaremos para sempre.

E encerrou declarando todo o seu amor à ela:

Ela tinha uma forma notável de fazer com que todos se sentissem especiais, muitas vezes colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Desde as minhas primeiras memórias, ela ensinou-me a importância da bondade e da compaixão. Estou tão grato pelas inúmeras lições que ela compartilhou, pelas orações que ela levantou por nós e pela forma como ela encarnou o amor de Cristo todos os dias.Nós amamos-te, mãe. Até nos encontrarmos novamente.