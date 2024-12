Após reunião com Lula, Marcelo quer apoio de Alex

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), começa a transformar em realidade, antes mesmo de sua posse, a promessa de buscar “cada centavo disponível” nos governos federal e do Estado para a cidade. Na noite da última quarta-feira, o podemista se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – encontro intermediado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges – e teria recebido do petista a garantia de que São Bernardo será prioridade no orçamento federal em 2025. Na quinta-feira, durante o anúncio de nova ‘leva’ de secretários, Marcelo revelou que também conversou com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com quem fez um renhido 2º turno em outubro. O prefeito eleito argumentou, porém, que a disputa entre ambos ficou para trás. “Queremos governar a cidade sem coloração partidária, pensando no coletivo. Inclusive já conversei com o deputado federal Alex Manente, pois quero o apoio dele para São Bernardo, e ele demonstrou estar disposto (a ajudar), disse Marcelo. O passo seguinte, segundo o podemista, é abrir diálogo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que manifestou apoio ao cidadanista na segunda etapa da eleição majoritária na cidade.

BASTIDORES

Punição

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) comemorou a aprovação, pelas comissões de Finanças e de Constituição e Justiça da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), de projeto de lei de sua autoria que prevê a imposição de multa aos agressores de mulheres. Além das medidas criminais previstas em lei, o projeto pune em até R$ 500 mil quem agredir qualquer mulher no Estado. “Em breve, tenho certeza de que (o projeto) será aprovado no plenário para que tenhamos uma sociedade muito mais justa e segura”, disse o petista.

Inveja

Durante o evento de entrega de 420 unidades habitacionais em São Bernardo, ontem, o chefe do Executivo da cidade, Orlando Morando (PSDB), brincou com o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do município, um dos melhores do País. “Tem lugar para fazer apartamento popular lá, Tite? Só alto padrão… Que inveja ser prefeito de São Caetano, viu? Que inveja!”, disse o tucano.

Visita à BYD

Em visita à China desde o início da semana, o prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), visitou ontem a planta da BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo. O tucano está para uma missão a convite do Ibap (Instituto Brasileiro de Administração Pública). “Conhecemos de perto as inovações da BYD, como veículos elétricos de última geração, baterias de alta eficiência e sistemas de transporte integrados”, escreveu Gilvan.

Natal em família

O Natal chegou à Chácara Silvestre, em São Bernardo. Ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) usou as redes sociais para mostrar a iluminação natalina do parque. O detalhe é que a mãe, irmãos, sobrinhos, filhos e a esposa do prefeito, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), prestigiaram o acendimento das luzes. “Vocês estão convidados a vir para cá, todos os dias, até as 10 horas da noite.”

Tráfico

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) teve mais um importante projeto aprovado na Câmara. A propositura, redigida em coautoria com Amom Mandel (Cidadania-PE), trata do tráfico internacional de pessoas. “Uma grande vitória para o Brasil e para as pessoas que sofrem exploração”, pontuou o parlamentar.