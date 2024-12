Contra a vontade, vereadores aprovam fim do cadastro do Cartão S.Caetano

Vereadores da base governista, contrariados, foram ao plenário e votaram favoravelmente pelo fim do Cadastro Único do Cidadão, base de dados do Cartão São Caetano, que libera acesso a serviços públicos municipais na cidade.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSD) foi obrigado pela Promotoria de Justiça de São Paulo, por meio de uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), a alterar duas leis. O texto foi enviado à Câmara em regime de urgência e votado em duas sessões extraordinárias nesta sexta-feira (6) pela manhã. A aprovação foi unânime.

Governistas afirmaram que, por se tratar de uma decisão que não cabe mais recursos, foram obrigados a votar pelo fim do cadastro e, consequentemente, do cartão, mas que isso deve gerar transtornos, uma vez que moradores de outras cidades passarão a usar os serviços de São Caetano.

A oposicionista Bruna Biondi (Psol), única a celebrar a decisão, considerou uma “vitória” a “universalização.”