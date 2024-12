Exames de pele gratuitos são feitos na FMABC

Neste sábado (7), das 9h às 15h, o Instituto da Pele localizado no Centro Universitário FMABC, em Santo André, será um dos postos de atendimento da campanha “Dezembro Laranja”, oferecendo exames dermatológicos gratuitos para a população com o objetivo de conscientizar, prevenir e identificar sinais de câncer de pele. O Instituto está localizado na Avenida Príncipe de Gales, 821.

A campanha é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que escolheu como parceira na região do Grande ABC os integrantes da disciplina de Dermatologia do Centro Universitário FMABC, incluindo dermatologistas, médicos residentes e estudantes de medicina. Os interessados serão recebidos e direcionados para uma breve palestra de 10 minutos, abordando os riscos da exposição ao sol e os sinais do câncer de pele.

Em seguida, serão levados para os atendimentos específicos, com realização de exames dermatológicos e de dermatoscopia (avaliação de assimetria, bordas, coloração e diâmetro das pintas). Caso sejam encontrados sinais da doença os pacientes serão orientados para buscar o atendimento médico adequado na rede pública ou privada.

Estima-se que o câncer de pele corresponda a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os principais indicativos da doença são a presença de sardas, antecedentes na família, ferimentos que não cicatrizam com facilidade, pintas, sinais e verrugas que mudam de tamanho e cor, além de lesões avermelhadas. Recomenda-se que todos com sinais suspeitos na pele busquem atendimento nos postos da campanha.

A dermatologista Cristina Laczynski, que é professora do Centro Universitário FMABC e integrante da SBD, explica que o objetivo do Dezembro Laranja é fazer as pessoas terem mais conhecimento sobre os riscos do câncer de pele, formas de prevenção e a importância de um diagnóstico precoce caso já existam sinais. E relata que algumas questões precisam ser esclarecidas sobre o tema.

“Há muita desinformação na sociedade a respeito dos problemas de pele. Muitas pessoas consideram, por exemplo que os protetores solares são meros cosméticos, ou que servem para controlar o grau de bronzeamento. O protetor na verdade é um medicamento, e precisa ser um hábito na vida de todos, independente das condições climáticas”, explica.

Segundo Laczynski outra confusão comum é achar que só há risco quando está calor. “A exposição forte aos raios UV pode ser prejudicial tanto no calor do Rio de Janeiro quanto no frio de Bariloche, na Argentina. Por isso é preciso usar o filtro solar inclusive quando o tempo está fechado, e evitar tomar sol entre as 10h e às 16h, quando os raios UV estão mais fortes”, esclarece. O uso de chapéus, de óculos de sol com proteção e de roupas que cubram boa parte do corpo, diminuindo a exposição direta da pele ao sol, também é recomendado pelos dermatologistas.