Obituário - 7 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Eduarte, 99. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Mendonça, 87. Natural de Crisólia (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2 de dezembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Vieira dos Santos, 85. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco de Lira, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco), Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marly Abdallah Chukri, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Paulo, Capital.

Annunzio Nicoletti, 82. Natural da Itália. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vânia Maria Oliveira Gregório, 78. Natural de Crato (Ceará). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 2. Jardim da Colina.

Antonio Estrada, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sérgio Calvoso, 76. Natural de Andradina (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Antonio Angelo, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Célia Regina Moisés Santos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Nilton Gomes de Souza, 71. Natural de Santos (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson Azevedo Lobato, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Lúcio Alves, 63. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Porteiro. Dia 2. Cemitério Nossa senhora do Carmo, Curuçá.

Floripes Augusto Figulani, 51. Natural de Atibaia (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Autônoma. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Martins Sanches, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque São José, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Vicente Correia, 82. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º de dezembro. Cemitério de Vila Euclides.

Raimundo Felipe do Nascimento, 78. Natural de Tianguá (Ceará). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio Palomaro, 75. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Angelo Miguel Marino Filho, 71. Natural de São Caetano. Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Ivani Marques, 70. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º de dezembro. Cemitério de Vila Euclides.

Davilson José de Campos, 69. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

Osmar Ferri Silvestre, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Alves Martins, 63. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Camargo, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Helena Martins Giudilli, 83. Natural de Paulínia (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Leônidas Feitosa Silva, 76. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vagner Thiago Silva Rosa, 36. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Raimunda dos Santos Cione, 91. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

José Magnones dos Reis, 57. Natural de Itapicuru (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio de Carvalho, 56. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberta Alves de Oliveira, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.