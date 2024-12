Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima premia projeto de Sto André

O Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, entregou um troféu ao município de Santo André pela conquista do segundo lugar no 10º Prêmio A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) 2024 - Melhores Práticas de Sustentabilidade. O reconhecimento se deve ao desenvolvimento do projeto A3P pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), cujo objetivo é incentivar a adoção de hábitos que contribuem para a proteção e recuperação do meio ambiente nos locais de trabalho dos servidores públicos.

A iniciativa andreense concorreu com 19 projetos inscritos na categoria "Sensibilização e capacitação dos servidores". O prêmio foi recebido pelas mãos do coordenador da iniciativa, o engenheiro ambiental Bruno Brito de Santos, no dia 28 de novembro. "Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo do envolvimento dos servidores na agenda ambiental do município. O sentimento é de gratidão pela participação e engajamento dos funcionários, que foram fundamentais para ganharmos esta visibilidade", comemora.

Ao todo, foram inscritos 128 projetos em seis categorias: "Uso racional dos recursos e bens públicos", "Gestão adequada dos resíduos gerados", "Qualidade de vida no ambiente de trabalho", "Contratações públicas sustentáveis" e "Construções sustentáveis", além de "Sensibilização e capacitação dos servidores".

O Governo Federal escolheu um vencedor para cada categoria, após avaliação de uma comissão julgadora, indicada por representantes do ministério e do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB (Universidade de Brasília), onde ocorreu a premiação. O evento fez parte do 13º Fórum Agenda Ambiental na Administração Pública. Houve também um júri popular formado por integrantes da Comunidade A3P na plataforma de ensino à distância do ministério e o público em geral.

"As estratégias de envolvimento dos servidores na mudança de atitude no ambiente de trabalho estão sendo positivas e fortalece, ainda mais, a administração direta e indireta", afirma o superintendente adjunto do Semasa e diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, Edinilson Ferreira dos Santos.

A premiação visa reconhecer ações de órgãos e instituições públicas que promovem práticas sustentáveis, além de incentivar ações de responsabilidade socioambiental e recompensar instituições comprometidas com a implementação da A3P.

Durante o 13º Fórum Agenda Ambiental na Administração Pública, que ocorreu entre 26 e 28 de novembro, também houve paineis temáticos, rodas de conversa, capacitações e oficinas.

A3P Santo André - O projeto A3P é coordenado e idealizado pelo Semasa desde abril de 2023, beneficiando servidores públicos da Prefeitura de Santo André e da autarquia. A iniciativa trabalha as temáticas de redução do consumo de papel, plástico, água e energia, além de reciclagem, geração de resíduos, hortas e compostagem.

Para sensibilizar os servidores sobre a importância de se engajarem na pauta ambiental e de atuarem como multiplicadores de práticas sustentáveis, o projeto andreense traz rodas de conversa, formações, oficinas e visitas. Todas as atividades, bem como vídeos, notícias e fotos, podem ser consultados em www.semasa.sp.gov.br/a3p.

Logo após ser lançado, em 18 de abril de 2023, a iniciativa foi institucionalizada como decreto (nº 18.096), tornando-se, assim, uma política pública municipal. A cidade também assinou um Termo de Compromisso com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Além disso, houve a formação de comissão gestora, composta por representantes de diversas secretarias, para acompanhar as ações e os seus resultados, sendo mais uma ferramenta de difusão e continuidade de hábitos sustentáveis nos órgãos públicos.