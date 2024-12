Santo André Intelli faz avaliação de jovens para time de futsal

O Santo André Intelli está atrás de joias da região no futsal. Assim, realizará neste domingo avaliação entre jovens para compor os elencos das categorias de base em 2025. As atividades englobam nascidos entre 2007 e 2014 e serão realizadas a partir das 8h, no Ginásio Noêmia Assumpção. Para participar é necessário atestado médico e documento de identificação.