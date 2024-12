Na CCXP24, Giancarlo Esposito fala sobre Capitão América negro: Será um espelho para nós

Giancarlo Esposito bateu um papo com os fãs brasileiros nesta sexta-feira, dia 6, durante um painel na CCXP. O ESTRELANDO esteve no Palco Thunder e acompanhou de perto quando o astro de Breaking Bad e The Boys celebrou que o personagem Capitão América, da Marvel, será interpretado por um ator negro.

Pois é, Esposito estava falando da escalação de Anthony Mackie para o papel no filme Capitão América: Admirável Mundo Novo, quarto da franquia, que chega aos cinemas em 2025.

- Esse Capitão América será um espelho para nós. É importante que nós todos sejamos representados. É hora de ter esse tipo de herói em um Capitão América, declarou o ator.

Durante a conversa, Esposito ainda exaltou a carreira de Anthony:

- Anthony Mackie é um ator incrível. Você vê ele nesse mundo da Marvel e pode se identificar com ele como alguém que subiu pelos rankings. Ele foi melhorando aos poucos.

Para finalizar, Esposito ainda participou de uma brincadeira na CCXP em que tinha que falar frases em português, tiradas do filme Cidade de Deus.