Na CCXP24, Matt Smith bebe caipirinha e revela time de futebol brasileiro que mais gosta

Na CCXP24 os artistas estão abrindo o coração e revelando várias conexões especiais com o Brasil. No caso de Matt Smith, conhecido por Doctor Who, The Crown e A Casa do Dragão, mostrou que conhece muito o país e já viajou bastante por aqui. O ator revelou que na época da faculdade conheceu três brasileiros de quem virou amigo e passou a visitar as cidades deles.

- Tenho três amigos maravilhosos que conheci na universidade, eu os visitava constantemente. Há 15 anos, eu me apaixonei pela cultura, pelas pessoas e pelo país. Já visitei o Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Maresias, e sou louco para ir para Fernando de Noronha e Florianópolis.

Além de amante da cultura brasileira, Smith surpreendeu os fãs, que gritavam a cada novidade sobre ele, e disse que é carioca. Para mostrar que é brasileiro de coração, o artista contou como adora futebol e tem até o queridinho do Rio de Janeiro.

- Um grande amigo meu é são-paulino e o outro é flamenguista, mas o primeiro time a que fui assistir foi o Flamengo no Maracanã, então fui conquistado.

Ainda falando do esporte, Matt disse que marcou presença no último jogo do São Paulo ao lado do amigo. Mas o coração britânico ainda sonha com o dia em que a Inglaterra vai se igualar ao Brasil em número de Copas do Mundo.

Em clima de bate-papo entre amigos, o apresentador do painel no Palco Thunder, Marcelo Forlani ensinou o ex-doutor a pedir algumas caipirinhas - com direito a beber o drink no evento. Enquanto isso, Matt afirmava que nenhum jogador de futebol é melhor do que Ronaldo Fenômeno para ele.