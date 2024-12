Gracyanne Barbosa revela acordo que fez para posar nua

Na última quinta-feira, dia 5, Gracyanne Barbosa participou do podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni e o noivo Diogo Basaglia. Durante a conversa, a apresentadora perguntou como a musa fitness lida com as críticas sobre o seu corpo musculoso.

- Pelo corpo, eu acho que já tinha digerido isso [...] depois eu fui cobrada, porque aí vieram as panicats, que tinham um perfil mais gostosona e eu sempre fui um perfil mais atlético. Eu sempre fui definida. Não era muito mulherão, disse.

Em outro trecho, Gracyanne falou sobre os convites que recebeu para fazer capa de revista masculina, como a Playboy:

- Quando eu fiz a Playboy, a minha revista é toda de Photoshop. Não tem um músculo. A minha barriga é lisinha, não tem nada. Esse foi o acordo. Eu já estava muito acostumada. Meu empresário, na época, falava: se você quiser continuar trabalhando, ter um futuro e ganhar dinheiro você tem que mudar. Não pode mais fazer musculação.

E não parou por aí! Gracyanne também se emocionou ao relembrar sua história de superação:

- Fui para o Rio de Janeiro com 200 reais e uma mochila com cinco peças de roupa. Talvez eu me emocione um pouco. Acho que tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou. É um assunto que eu não gosto de falar porque tem momentos que realmente foram muito difíceis. Eu passei fome. Eu dormi na rua.