Angelina Jolie revela que o primogênito está treinando para ser piloto

Angelina Jolie participou do programa The Tonight Show apresentado por Jimmy Fallon, e contou um pouco sobre sua vida pessoal e seus herdeiros. Orgulhosa, a atriz falou sobre o primogênito Maddox, que está com 23 anos de idade.

Durante sua participação, Angelina revelou que ele está seguindo seus passos na aviação. e já tirou até licença para pilotar. Vale pontuar que a atriz tirou sua licença para pilotar em meados de 2004.

- Eu piloto. E meu filho Maddox também está treinando para ser piloto. Ele, na verdade, já é piloto, revelou.

Além de falar do herdeiro mais velho, Angelina contou um pouco sobre as preferências dos seus outros filhos:

- Eu acho que alguns deles [querem trabalhar] fora das câmeras, nos bastidores, mas eles realmente, realmente querem ser ? especialmente Shiloh ? eles querem ser privados.

Ainda durante sua participação, Angelina surpreendeu Jimmy Fallon ao surgir descalça.

- Notei que você está descalça. Você esqueceu seus sapatos?, disse o apresentador.

Aos risos, a atriz explicou o que aconteceu:

- Não, quebrei meu dedo do pé ontem e tentei encontrar um sapato confortável, mas decidi não fazer isso. A propósito, eu fico muito nervosa em talk shows", ela compartilhou. "Eu fico muito desconfortável, e eu não faço um há, tipo, uma década. Isso não é minha praia.