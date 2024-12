Jamie Foxx lança especial de comédia para revelar o que realmente aconteceu com sua saúde em 2023

Jamie Foxx está pronto para revelar o que aconteceu com a sua saúde em 2023, quando ele foi hospitalizado. Acontece que o ator escolheu uma forma um pouco inusitada para falar sobre o assunto.

Pois é, no dia 10 de dezembro, na Netflix, o ator irá lançar um especial de comédia sobre o tema. A atração recebeu o nome de Jamie Foxx: What Had Happened Was...(Jamie Foxx: O que aconteceu foi..., em tradução livre).

Será que vem coisa boa por aí? Leia a sinopse e assista ao trailer:

Em um retorno sincero, o ícone da comédia vencedor do Oscar e do Grammy Jamie Foxx sobe ao palco para um especial inovador após sua hospitalização em 2023. Se eu puder continuar engraçado, posso continuar vivo, ele declara, enquanto esclarece as coisas com humor e vulnerabilidade. Em meio a risos e aplausos, Jamie expressa profunda gratidão àqueles que oraram e apoiaram sua recuperação, transformando esta apresentação em um emocionante agradecimento aos seus fãs. Este evento de comédia é uma celebração da resiliência, do humor e do poder da comunidade, lembrando a todos nós do poder de cura do riso.