Sabesp e governo de SP confirmam pacote de R$ 15 bilhões em obras de saneamento

O governo de São Paulo e a Sabesp confirmaram o investimento de R$ 15 bilhões em obras de saneamento, conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o CEO da Sabesp, Carlos Piani, anunciarão o pacote nesta sexta-feira, 6, às 15 horas, no Parque Novo Mundo, conforme comunicado.

De acordo com a companhia, trata-se do maior pacote de investimentos simultâneos já realizado, beneficiando diretamente cerca de 8 milhões de pessoas.

Uma parte do dinheiro irá para as obras do projeto chamado Integra Tietê, com foco no tratamento de esgoto para a revitalização do Rio Tietê e seus afluentes. O governo e a Sabesp informaram que o projeto engloba a construção de 850 km de coletores tronco e interceptores, de 550 km de redes coletoras de esgoto e a ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do ABC, de São Miguel Paulista, do Parque Novo Mundo e de Barueri. Também estão previstas novas estações em Guarulhos, Caieiras e Perus.

A primeira fase das obras tem conclusão prevista para dezembro de 2026 e deve conectar 1,5 milhão de imóveis à rede de saneamento. No caso da ETE do Parque Novo Mundo, a capacidade de tratamento passará de 2,5 m?/s para 6,2 m?/s, com investimento de R$ 1 bilhão, informou a Sabesp. O projeto incorporará tecnologias limpas e sustentáveis.

As obras preveem a criação do sistema Lodotudo, que conectará a ETE do Parque Novo Mundo à ETE de Barueri. A obra terá investimento de R$ 58 milhões.

"A expansão da ETE Parque Novo Mundo é um marco no Programa Integra Tietê e reafirma o compromisso da Sabesp com a qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente", disse o CEO da Sabesp, Carlos Piani.

Urae

O governo de São Paulo informou ainda que, com o objetivo de monitorar e acompanhar o contrato de concessão da Sabesp, a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (Urae-1) já instaurou sete comitês técnicos regionais, seguindo o modelo de regionalização previsto no regimento interno do Conselho da Urae-1.

A privatização da Sabesp foi concluída em julho, resultando em uma captação de R$ 14,7 bilhões.

"Em menos de cinco meses da desestatização, a Sabesp já anuncia a liberação de um montante histórico, que representa cerca de 20% dos investimentos previstos para os próximos cinco anos, para garantir a universalização do saneamento em São Paulo", disse o governador Tarcísio de Freitas.