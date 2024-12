Meghan Markle deixa rara mensagem de Natal em concerto de caridade

Meghan Markle mandou uma mensagem de Natal para os convidados de um concerto de caridade, em Londres, na Igreja Paroquial de St Marylebone. Embora ela não tenha comparecido, a Duquesa de Sussex deixou um recadinho especial e elogiou o Smart Works, programa de caridade britânica.

De acordo com a revista People, Meghan escreveu:

Como patrona orgulhosa, é um prazer dar as boas-vindas a todos vocês nesta noite para o Concerto de Natal da Smart Works. Esta noite promete ser uma celebração verdadeiramente mágica, repleta de convidados especiais e artistas, e, mais importante, o espírito compartilhado de comunidade que define a Smart Works, começou.

Em seguida, ela agradeceu o apoio que recebeu:

Juntos, nos reunimos para honrar o trabalho e a dedicação desta organização notável, que continua a capacitar mulheres em todo o Reino Unido por meio de coaching, roupas e o fortalecimento da confiança em sua jornada rumo ao emprego. Obrigado por oferecerem seu apoio ao estarem aqui na Igreja Paroquial de St Marylebone, sob o belo brilho das coroas de Natal e da luz das velas.

Ela finalizou desejando um Feliz Natal para as pessoas:

Em um ano em que o cenário para as mulheres no ambiente de trabalho continuou a mudar, a Smart Works tem sido uma fonte constante de encorajamento. O serviço deles é mais do que redescobrir um emprego, é redescobrir o empoderamento. À medida que a Smart Works continua a elevar a comunidade, espero que vocês continuem a apoiá-los. Espero que aproveitem as festividades e, em nome da minha família para a sua, desejo um Feliz Natal.