Demi Moore atualiza estado de saúde de Bruce Willis: - Está em um lugar muito estável no momento

Demi Moore compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2022. Em conversa com a CNN, a atriz falou um pouco sobre como está o ex-marido, com quem foi casada por 13 anos e teve três filhas.

Ao jornal, ela começou dizendo:

- Dadas as circunstâncias, ele está em um lugar muito estável no momento.

Em seguida, a protagonista de A Substância deixou uma reflexão sobre como é importante focar no amor quando se está passando por um momento difícil com uma doença.

- Eu já compartilhei isso antes, mas eu realmente quero dizer isso com muita sinceridade, é muito importante para qualquer um que esteja lidando com isso realmente encontrá-los onde eles estão, e nesse lugar há tanto amor e alegria.

E completou:

- Quero dizer, obviamente é muito difícil, e não é o que eu desejaria a ninguém e há uma grande perda, mas também há grande beleza e presentes que podem surgir disso.

Bruce atualmente é casado com Emma Hemming, com quem se tornou pai de mais duas meninas, mas ainda recebe o apoio de Demi. Toda a família do ator, incluindo a ex-esposa, se juntou para formar uma rede de suporte e ajudá-lo em tudo o que precisar enquanto lida com a doença.