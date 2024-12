Paris Jackson revela que está noiva do produtor musical Justin Long

O amor está no ar! Paris Jackson revelou que está noiva do produtor musical Justin Long.

No feed do Instagram, ela postou um carrossel de fotos para celebrar mais um ano de vida do amado, mas um clique chamou atenção dos fãs.

Na imagem em questão, Long aparece ajoelhado com uma caixinha preta nas mãos. Nos stories, ela postou um clique da aliança, confirmando que está noiva do amado.

Para celebrar o novo ciclo do noivo, ela chamou o amado de perfeito e falou da alegria em viver ao lado dele:

Feliz aniversário meu doce azul. viver contigo nestes últimos anos tem sido um turbilhão indescritível e eu não poderia sonhar com alguém mais perfeito para mim fazer tudo isso. Obrigado por me deixares ser tua. eu te amo.