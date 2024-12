Sobre as novelas, “Alma Gêmea” e “Tieta” ensinam como se faz

Bem ao modo do que, um dia, nos anos 1990 foi inventado pelo pessoal da programação do SBT e colocado em prática mais recentemente por Murilo Fraga, em sua última passagem na casa, a Globo, assim como a Record, também adotou a “casadinha” das novelas, final de uma e início da exibição de outra, na faixa da tarde.

Nesta última semana, no “Vale a Pena Ver de Novo”, após a estreia de “Tieta”, logo mais será levado ao ar o último capítulo de “Alma Gêmea”.

E é por aí, considerando os resultados já disponíveis, que novos elementos, necessários e suficientes, podem ser buscados para se chegar a um melhor panorama de tudo. Procurar saber se as escolhas e o próprio modo de trabalhar de uma determinada época, não tão distante assim, são melhores ou mais corretos que as atuais.

Os números, pelo menos, insistem em dizer que sim.

Assim como foram excelentes os resultados de “Alma Gêmea”, “Tieta” parece que não vai deixar por menos. E estamos falando, vale lembrar, de reprises de reprises.

Prova de que, quando um trabalho é bom, leva muita gente assistir duas ou até mais vezes. E um acolhimento que as atuais, aos poucos e por razões que devem ser as mais diferentes, estão deixando de merecer.

Mais um caso para se pensar. Evidente que, entre o antes e o agora, muita coisa mudou, mas ainda é perfeitamente possível virar esse jogo e voltar a produzir com a mesma qualidade desse passado não tão distante.

Basta, em todo modus operandi, voltar ao começo e fazer das melhores escolhas sempre a regra número um. E por aí, autores, atores, diretores, produção e companhia bela. Não pode se permitir contestações ou exceções.

TV tudo

Faustão

Fausto Silva, muito na dele, continua inteiramente dedicado à sua recuperação e na expectativa dos próximos passos do seu tratamento. Quanto à televisão, vale deixar esclarecido: não há nada programado para a sua participação nos 60 anos da Globo. O que existe, isto, sim, é um compromisso já assumido com Luciano Huck para uma participação no “Domingão”, em ocasião ainda a ser combinada.

A propósito

Vale muito assistir às postagens do Boni no Instagram, sempre cheias de histórias das mais interessantes sobre os bastidores da televisão. Na última, ele fala como se deu a contratação do Fausto Silva pela Globo. Todos os detalhes em torno.

Chamada de embarque

Vários profissionais da Seriella, produtora de novelas e séries da Record, viajam nesta sexta-feira para o Peru, em busca de locações para “Paulo, O Apóstolo”, principal investimento da dramaturgia para 2025. Essa mudança, em vez do Marrocos, se deu pelo interesse de buscar lugares diferentes.

Cria Globo

A Globo encerrou ontem mais uma de suas oficinas de novelas e os onze roteiristas que participaram do projeto, o Cria Globo, supervisionado por Ricardo Linhares e Thelma Guedes, agora vão entregar sinopses para produções das 19h. E torcer, claro, para serem escolhidos.

Atenção, atenção

Faltam confirmações que, talvez, até nem existam ainda, mas crescem os comentários na Globo sobre possível inversão na ordem de exibições das 21h. Ou seja, Aguinaldo Silva colocar a sua novela no ar antes e a Glória Perez depois. Não por outras razões, mas porque o trabalho dele, “Três Graças”, está mais adiantado.

Para oficias efeitos

O que vale na Globo, por enquanto, é que a próxima atração das 21h, “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias, será exibida de 31 de março a 17 de outubro de 2025. A questão é o depois, mas quanto a isto só resta aguardar os próximos capítulos.

É o cara

Difícil, para não dizer impossível qualquer alteração nesta altura, muito às vésperas da estreia: o nome para o Globo Esporte – São Paulo, é mesmo Fred Bruno, ex-canal Desimpedidos. Isto vai ao encontro do que esta santa coluna já anunciou. A estreia deve ser confirmada para 6 de janeiro.

E outra

O esporte da Globo está em busca de contratações para o novo programa do SporTV, nas noites de domingo. É claro que haverá o aproveitamento de muita gente da casa, mas também existe o desejo de fechar algumas contratações. No plural, mesmo.

Edição comemorativa

Não hoje, mas para a outra sexta-feira, 13, o SBT já anuncia a exibição do 100º capítulo da novela “A Caverna Encantada”. Aliás, as crianças do colégio interno Rosa dos Ventos irão produzir um jornal, e, em comemoração à esta marca, 100 exemplares autografados pelo elenco serão enviados para telespectadores de diferentes pontos do Brasil.

Bate – Rebate

· Sandra Annenberg fará a retrospectiva do Jornalismo da Globo, dia 27.

· Neste mês, a TV Aparecida exibe programas de sua grade fixa com temáticas de Natal e Réveillon.

· Chitãozinho e Xororó, em novembro de 2025, farão seu primeiro cruzeiro no Brasil...

· ... Além de entrarem nesse segmento de shows, também preparam uma nova turnê.

· Muita gente não entendeu bem essa do Rodrigo Faro gravar o especial “Família Record” e, três dias depois, anunciar sua saída da casa, em comum acordo, após 16 anos...

· ... Segundo um pessoal de lá, tratou-se tão somente de um “negócio” mesmo...

· ... A presença do Faro no comando do “FR” foi exigência de um patrocinador.

· E outra: a própria direção da Record foi surpreendida pela postagem de despedida do Faro nas redes sociais...

· ... Depois de encerrar as negociações na terça-feira, pensou-se num texto em conjunto...

· ... Ontem, havia uma grande preocupação em relação ao futuro da equipe.

· O “Roda Viva” da TV Cultura, segunda-feira, recebe o psicólogo social Jonathan Haidt, professor da Universidade de Nova York...

· ... Ele participa da discussão sobre banir os aparelhos telefônicos dentro das salas de aula, um movimento que cresce no mundo...

· ... Para ele, as crianças não devem ter o aparelho até os 14 anos de idade e precisam ficar sem contato com as redes sociais pelo menos até os 16.

C´est fini

Na redação do jornalismo do SBT há um pessoal reclamando que, a todo instante, em plena madrugada, precisa interromper o serviço, para atender ligações de um certo “consultor”.

Os seus momentos de insônia, ele usa para criticar figurinos de apresentadores, repórteres e cinegrafistas. Mas com um pessoal que, naquela hora, não tem nada a ver com isso. Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery