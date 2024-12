Verstappen anuncia gravidez de Kelly Piquet: 'Nosso pequeno milagre'

Max Verstappen e Kelly Piquet estão esperando o primeiro filho do casal. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, em publicação nas redes sociais do tetracampeão mundial de Fórmula 1. O herdeiro do piloto holandês da Red Bull será neto do brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial de F-1.

"Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais feliz com o nosso pequeno milagre", escreveu Verstappen, em sua perfil no Instagram.

Aos 27 anos, esta é a primeira vez que Verstappen será pai. Já Kelly, 35, é mãe de Penélope, nascida em 2009. A menina é fruto do relacionamento da filha de Piquet com o piloto russo Daniil Kvyat, que tem passagens pela F-1.

Verstappen e Kelly iniciaram a relação em outubro de 2020. Entretanto, eles a tornaram pública somente em janeiro de 2021. O casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais. A relação do holandês com a enteada Penélope costuma render comentários elogiosos dos fãs.

Em 2023, Verstappen passou o Natal com a família Piquet em Brasília. Ele roubou a cena ao chegar em uma Kombi para uma competição de kart com os familiares da namorada. O holandês já visitou o País outras vezes e marcou presença no casamento de Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior paulista.

Verstappen conquistou o tetracampeonato da Fórmula 1 com três etapas de antecedência, no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, há duas semanas. Agora, o holandês buscar dar o título do Mundial de Construtores em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, à Red Bull.