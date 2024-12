Lucas Lima realiza apresentação enquanto enfrenta intoxicação alimentar: Show extremamente desafiador

Na noite da última quinta-feira, dia 5, a Família Lima realizou um show em Assis Chateaubriand, município do Paraná, como parte da abertura do Natal Luz. Lucas Lima compartilhou nas redes sociais vídeos da apresentação e revelou aos seguidores que está sofrendo com uma intoxicação alimentar, mas acabou subindo ao palco mesmo assim e conseguiu finalizar a performance.

Nos Stories do Instagram, o artista escreveu que não estava se sentindo bem antes de cantar ao lado da família, mas fica orgulhoso de ter conseguido entregar um bom show.

Show extremamente desafiador hoje. Estou com uma intoxicação alimentar violenta, estava me arrastando antes de entrar no palco e estou me arrastando agora de novo, mas sinto que consegui entregar um show tri e por isso estou muito orgulhoso.

Retrospectiva musical

Embarcando no clima de final de ano, Lucas Lima se juntou ao time de famosos que mostrou aos seguidores os resultados do seu Spotify Wrapped, com a retrospectiva das músicas e artistas que mais ouviu na plataforma ao longo de 2024. Em segundo lugar de suas canções mais tocadas estava a faixa Imagination da banda japonesa SPYAIR.

O famoso a circulou e ao lado deixou o nome do filho que teve com Sandy, indicando que ouviu a música com o herdeiro várias vezes ao longo do ano.

Theozinho, escreveu ele adicionando um emoji emocionado.

O ranking ainda conta com três músicas de Madison Cunningham no top 5: Hospital em primeiro lugar, All I've Ever Kown em segundo e Anywhere em terceiro. Para completar, The Emptiness Machine, do Linkin Park, ficou em quinto. Já os artistas mais tocados são, nesta ordem, Madidon Cunningham, Peter Bradley Adams, FKJ, Phoebe Bridgerse Hozier.