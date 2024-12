Coreia do Sul: chefe do partido governista demonstra apoio à suspensão de poder do presidente

O chefe do partido governista da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira, 6, que é necessário suspender os poderes constitucionais do presidente Yoon Suk Yeol. Os comentários feitos pelo líder do Partido do Poder Popular (PPP), Han Dong-hun, sugerem que seu partido mudaria sua oposição anterior, que era contra o impeachment do presidente.

O principal partido de oposição, o Partido Democrático, e outras pequenas legendas de oposição apresentaram uma moção conjunta contra Yoon na quarta-feira, 4, por causa de sua declaração de lei marcial na noite anterior.

Han disse que era crucial que os deveres do atual presidente fossem suspensos rapidamente, afirmando que ele representa um "risco significativo de ações extremas, como a tentativa de impor novamente a lei marcial, o que poderia colocar a República da Coreia e seus cidadãos em grande perigo". Fonte: Associated Press.