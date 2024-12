Sessão solene na Câmara de Santo André celebra os 55 anos do Semasa

Em uma sessão solene marcada por momentos emocionantes e a presença de 155 servidores públicos, a Câmara de Santo André homenageou na última quarta-feira (4) o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) pelos seus 55 anos, completados em 13 de novembro.

Presidida pelo vereador Almir Cicote, que esteve no comando da autarquia em 2019, a sessão foi um importante momento para relembrar o legado do Semasa desde 1969, contribuindo para potencializar o desenvolvimento do município com a difusão do saneamento ambiental integrado e políticas públicas de proteção e controle ambiental.

Os quatro departamentos atuais do Semasa (gestão ambiental, resíduos sólidos, administrativo e financeiro e suprimentos e apoio administrativo), além da superintendência e das coordenadorias de comunicação social e assuntos jurídicos, foram homenageados, por meio de servidores que representaram as suas respectivas áreas.

O superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, teve três passagens no comando da autarquia, começando em 1993, 2017 e 2023. Emocionado, ele atribuiu o pioneirismo e sucesso do Semasa ao trabalho árduo, unido e comprometido dos funcionários.

“Ao longo dos anos, realizamos uma série de projetos pioneiros que transformaram a autarquia em referência nacional. Foram muitos desafios significativos, mas com determinação e espírito inovador, conseguimos modernizar a infraestrutura de saneamento e a gestão ambiental e de resíduos sólidos, além de implementar programas de educação ambiental que impactaram positivamente a nossa comunidade”, disse, complementando que o Semasa “continuará sendo um pilar fundamental para a saúde ambiental e qualidade de vida em Santo André”.

A defesa dos funcionários em prol do saneamento e da pauta ambiental foi destacada pelo superintendente adjunto, Edinilson Ferreira dos Santos. Ele também exaltou a atuação do Semasa enquanto órgão ambiental do município para lidar com o maior desafio climático da história.

“Este é um momento difícil para o nosso planeta, mas é a partir das cidades que damos bons exemplos. O Semasa tem essa possibilidade de fazer enfrentamento às mudanças climáticas em nível local e construir um município mais preparado e resiliente para o que está por vir”, afirma.

A sessão solene ainda contou com intervenções artísticas realizadas por funcionários que demonstraram a importância da autarquia e o seu amor por meio de música e poesia.

Outros atores importantes ao longo da história do Semasa foram saudados no evento, como ex-superintendentes, o Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental), a Asse (Associação dos Servidores do Semasa), o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André), a OAB (Ordem dos Advogados - 38ª Subseção) e a Cecresa (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Município de Santo André).