PT anuncia apoio a Capel para presidência da Câmara em Diadema

O vereador reeleito de Diadema Rodrigo Capel (PSD) recebeu nesta quinta-feira (5) o apoio oficial da bancada do PT, além de parlamentares de PSD, PV, PSB, União Brasil e Republicanos, para seu projeto de candidatura à presidência da Câmara no biênio 2025-2026. A aliança foi consolidada após o pleito, soma 15 vereadores eleitos e tem força suficiente para garantir a vitória do pessedista.

O vereador Josa Queiroz, líder da bancada petista, destacou que o apoio ao nome de Capel não tem relação com a próxima administração municipal, a cargo de Taka Yamauchi (MDB), e sim com o perfil conciliador do escolhido. “É equilibrado, articulador e busca sempre o entendimento. Apostamos nessa candidatura porque Rodrigo expressa valores fundamentais para o Legislativo”, afirmou ao Diário.

Capel também reforçou que a articulação visa fortalecer o trabalho interno da Câmara. “Essa candidatura está sendo construída olhando para dentro, os vereadores. O próximo governo é outra tratativa, que será construída com o tempo.”

Capel revelou que ainda busca consenso com os demais vereadores. “Estamos trabalhando para construir uma chapa única. Continuamos em diálogo com vereadores que apoiaram o Taka, com o objetivo de trazê-los para essa unidade”, disse.

Caso eleito, Capel pretende adotar postura de diálogo. “Queremos ser um Legislativo no qual todos tenham voz. Não tem dois lados, há um único: o da instituição”, ressaltou.

Quanto à relação com o futuro governo, o candidato garantiu disposição para o diálogo. “Se eleito, queremos ter uma boa relação com o prefeito. Nosso objetivo é o avanço de Diadema. De nossa parte, o diálogo estará sempre aberto”, concluiu Rodrigo Capel.

Em dezembro de 2022, o petista Orlando Vitoriano foi eleito por unanimidade presidente da Câmara de Diadema para o período 2023-2024, sucedendo Josa Queiroz.