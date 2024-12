Palavra do Leitor - 6 de dezembro de 2024

Mérito Legislativo – 1

‘Honraria coroa 66 anos em defesa da democracia, afirma diretor do Diário” (Política, dia 5). Parabéns ao Diário por ter sido agraciado, merecidamente, com a Medalha Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados. E o melhor de tudo: o Diário foi o único veículo de comunicação que recebeu essa honraria.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano

Mérito Legislativo – 2

Parabéns ao Diário por levar notícias todos esses anos aos leitores da Grande São Paulo.

Daniel Tioré

do Instagram

Mérito Legislativo – 3

Pela passagem dos seus 66 anos de existência atuando para o melhor na defesa do Grande ABC. Tomo liberdade de fazer minhas as palavras do prefeito de Diadema, Sr. Taka Yamauchi. Que este reconhecimento sirva para gerações futuras. Porque, sem democracia, não existe Estado. E este jornal tem sido um baluarte neste caminho.

João Camargo

Capital

Alex Manente

‘Alex é premiado pelo Ranking dos Políticos’ (Política, ontem). Parabéns, deputado federal Alex Manente, muitíssimo merecido.

Xande Gil

São Bernardo

Tite Campanella

‘Tite anunciará integrantes do primeiro escalão dia 16’ (Política, ontem). Eu desejo sucesso nesta fase, porém, espero que ele seja melhor que o antecessor dele, contrate um ou uma secretária de Saúde melhor, mais responsável e que ele fiscalize todas as Secretarias! Que ele reveja o contrato do Saesa, pois tem funcionário que não trabalha de acordo com o esperado; que ele possa visitar mais todas as UBSs, os PSs, as UPAs e o Hospital Veterinário, para enxergar onde estão os erros e, assim, arrumar a casa como um todo. Por favor, dê uma atenção especial para o pessoal do Bengala Azul; eles merecem reconhecimento e respeito.

Ana Paula

do Instagram

Violência policial – 1

‘Estado afasta 13 PMs após policial de Diadema jogar homem da ponte’ (Setecidades, dia 4). Existem muitos policiais corretos que fazem de sua função algo sério e dentro das normas, mas o que esse policial fez foi algo totalmente grotesco. Que pague pelos seus erros.

Mohamed Saadi

do Instagram

Violência policial – 2

A Secretaria de Segurança de São Paulo está fazendo um excelente trabalho. Ocorre que existem maçãs podres em todos os lugares. E a cada barbaridade praticada por uma dessas maçãs podres, a militância esquerdista cai de pau no governador Tarcísio. Na Bahia, Estado mais violento e onde se mata mais, não se vê a militância cobrar o governador de lá, que é petista. Faz bem o governador Tarcísio em demitir essas maçãs podres, pois certamente recebeu essa polícia contaminada. Quanto às câmeras, que se grave tudo e que as imagens fiquem guardadas à disposição da Justiça, que as utilizará quando for o caso.

Izabel Avallone

Capital

Violência policial – 3

Já me tiraram do meu carro de madrugada (voltando do trabalho, sozinho) com arma na minha cabeça e me chamando de neguinho. E, não, não foi um ladrão; foi um PM.

Tato Zacarias

do Instagram

Educação

O deputado estadual Atila Jacomussi, quando candidato ao Paço de Mauá, prometeu zerar a fila da Educação, com a construção de mais unidades de ensino. Na prática, como chefe municipal, investiu na Educação menos do que a Constituição exige, foi acusado de corrupção na merenda e, agora, na Assembleia, votou a favor do corte no Orçamento da Educação. É verdadeiro Pinocchio. A família Jacomussi tem de ser extinta da história política do município. O pai, Ademir, com mais de 40 anos na vida pública, foi derrotado nas urnas. Nos próximos anos, será a vez do filho.

Eduardo Furtado

Mauá