Com Morando, Tarcísio faz 1ª agenda na região após eleição

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fará nesta sexta a primeira agenda pública no Grande ABC após as eleições municipais. Às 11h, o republicano entrega 420 apartamentos no bairro Cooperativa, em São Bernardo, pelo programa Casa Paulista, ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB). O governador retorna à região após pouco se envolver com as disputas eleitorais locais. O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), foi o único a ter o governador em uma agenda de campanha. A relação com o prefeito de São Bernardo, no entanto, segue firme, apesar da decisão do chefe do Palácio dos Bandeirantes de não se envolver no 1º turno da eleição na cidade. Nesta quinta, tucano e republicano conversaram animadamente durante a reunião do Conselho de Administração da Apas (Associação Paulista de Supermercados), entidade da qual Morando é ex-vice-presidente. “Colocamos em pauta questões econômicas, para que o Estado e São Bernardo fortaleçam os caminhos da geração de emprego e desenvolvimento econômico”, escreveu o prefeito, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB).

BASTIDORES

Suplente

Com a decisão do prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), de alçar o vereador reeleito Ivan Silva (PRTB) à Secretaria de Governo, Ary de Oliveira (foto), primeiro suplente do PRTB, deve ocupar sua cadeira na Câmara como vereador interino. Na atual legislatura, Ary substituiu Hiroyuki Minami (Republicanos), que comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo de Orlando Morando (PSDB) entre janeiro de 2021 e abril deste ano. Ary de Oliveira recebeu 2.541 votos.

Orçamento – 1

A Câmara de Diadema aprovou nesta quinta-feira, em primeira votação, o orçamento da Prefeitura para o próximo ano. O projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual) projeta receitas totais de R$ 2,972 bilhões, valor que inclui a administração direta e indireta. O montante é 10,2% superior, em termos nominais (sem considerar a inflação) aos R$ 2,697 bilhões projetados para 2024. O texto será apreciado novamente no dia 12.

Orçamento – 2

Os vereadores sugeriram 115 emendas ao Orçamento em discussão na Câmara de Diadema, que totalizam R$ 14,6 milhões. São as chamadas ‘emendas impositivas’, que dão aos 21 vereadores da cidade a possibilidade de indicar investimentos de até R$ 700 mil cada no orçamento municipal. A Comissão de Finanças e Orçamento, por sua vez, apresentou 41 subemendas, que somam R$ 4,2 milhões.

Sabatina

A Câmara de São Caetano sabatinou na última terça-feira os indicados pela Prefeitura para assumir os cargos de presidente e vice-presidente da Regula São Caetano, agência reguladora de serviços públicos municipais da cidade. Silvia de Campos, indicada ao cargo de presidente, e Rodrigo Gonçalves Toscano, indicado ao cargo de vice, compareceram no Plenário dos Autonomistas para responder aos questionamentos dos vereadores e do público que acompanharam a audiência de arguição de forma presencial ou virtual.

Em Brasília

A vice-prefeita eleita de Santo André, Silvana Medeiros (Avante), esteve em Brasília quinta para participar do evento Educação como Prioridade. Promovido pela organização não governamental Todos Pela Educação, o encontro reuniu prefeitos eleitos e reeleitos, governadores, ministros e outras lideranças para debater estratégias que coloquem a Educação Básica no centro das gestões municipais. Silvana Medeiros também participou de encontros com autoridades, como o ministro da Educação, Camilo Santana.