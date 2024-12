Anchieta em neblina entra em Operação Comboio

A Ecovias anunciou a permanência da Operação Comboio na Rodovia Anchieta, a partir da praça de pedágio, durante a noite desta quinta-feira (5). Segundo a concessionária, a estrada é marcada por forte neblina e baixa visibilidade.

Como consequência, os motoristas na via que se deslocam até São Paulo encontram lentidão do km 20 ao 17.

Enquanto isso, na Imigrantes o tráfego é complicado ao Litoral, já que o trecho entre os km 67 e 70 estão marcados pelo alto fluxo de veículos.

"Por conta da baixa visibilidade, a alça da via Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes está bloqueada. Pelo mesmo motivo, a alça da Imigrantes para a interligação nos km 42 e km 40+200 sentido via Anchieta, está bloqueada", reiterou nota da concessionária.