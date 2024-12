Obituário - 6 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Apparecida Perez Carmona, 94. Natural de São Carlos (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 1º de dezembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Harumy Sato, 90. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 1º de dezembro. Jardim da Colina.

Iria Clemente, 81. Natural de Camanducaia (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Bassi, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida de Oliveira Infante, 75. Natural de Uraí (Paraná). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Elcy Gianecchini, 75. Natural de São Simão (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elieser Sarmento de Oliveira, 72. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Francisca da Silva, 69. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º de dezembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Wilson Ribeiro, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º de dezembro, em Santo André. Jardim da Colina.

Mariângela Barata Simões, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em Santo André. Dia 1º de dezembro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Nilton Anunziato Pane, 78. Natural de São Paulo. Residia na Vila Califórnia, Capital. Dia 1º Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando Graciotto, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º de dezembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio Priolo, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 1º de dezembro. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria do Carmo Silva Costa, 70. Natural de Coremas (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º de dezembro. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Alzira Rodrigues Dias, 90. Natural de Manhumirim (Minas Gerais). Residia no Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 1º de dezembro. Cemitério São José.

Maria Pureza dos Santos, 88. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 1º de dezembro. Cemitério São José.

José Pedro de Araújo, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Laurindo Romano, 75. Natural de Iacanga (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.