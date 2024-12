CCXP24: Não existe povo como o brasileiro, fala ator de Supernatural

A plateia foi ao delírio com a apresentação de Misha Collins, o anjo Castiel da icônica série Supernatural durante a CCXP24 (Comic Con Experience) desta quinta-feira (5).

"Não existe um povo como o brasileiro", afirmou sobre os aplausos efusivos do público que lotou esta área do maior evento de cultura pop.

Os apresentadores deram a oportunidade de o público fazer perguntas ao artista. Ao ser questionado sobre qual personagem gostaria de fazer, ele respondeu que voltar a interpretar Castiel está em seus planos. "Há uma ideia de relançar a série. Talvez eu gostaria de fazê-la novamente."

Um momento inusitado foi quando o pai do ator, Richard Krushnic, que morou no Brasil nos anos 1960, pegou o microfone na plateia e comentou – em bom português – que era muito fã de Supernatural e também do anjo Castiel