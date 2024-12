Pq. Chico Mendes recebe Festival de Cultura Leste Europeia no fim de semana

O Festival de Cultura Leste Europeia chega à sua terceira edição em São Caetano, com gastronomia artesanal autêntica, artesanato temático diversificado, música e danças folclóricas, oficinas gratuitas e outras manifestações das culturas tradicionais do outro continente. O evento será neste sábado e domingo (7 e 8), das 9h às 18h, no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica).

Nesta terceira edição na cidade, culinária e artesanatos das comunidades de imigrantes e de descendentes de imigrantes da Bulgária, Lituânia, Polônia, Rússia e Ucrânia, além da tradicional cultura viking. Dentre as delícias da gastronomia, a tradicionalíssima vodca russa, o legítimo pão preto artesanal eslavo, tortas típicas da Lituânia, doces e salgados da Polônia e o Kváss (bebida artesanal fermentada frisante leste europeia) são alguns exemplos. E, dos artesanatos, o destaque vai para as artes em tecido e madeira eslavas.

A atividade é livre para todos os públicos e tem entrada solidária: 1 quilo de alimento não perecível. A realização é da Amoviza (Associação dos Moradores, Comerciantes, Empresários e Amigos do Bairro de Vila Zelina e Adjacências).

PROGRAMAÇÃO

Sábado (7)

11h - música com DJ;

13h - Soprano lírica russa Helena Petrenko;

14h - Danilo Zajac & Grupo Kyiv - Ucrânia;

15h - Oficina Interativa de Idioma Russo, com Irina Kataeva;

16h - Grupo Volga - Rússia.

Domingo (8)

11h - música com DJ

13h - Danças Circulares dos Balcãs e Dança Cigana Húngara, com Cris Escudeiro;

14h - Grupo Rambynas - Lituânia;

15h - Oficina Artesanal de Cartão de Ano Novo Arte Russa, com Irina Kataeva;

16h - Duelo Viking - Vila Viking.