Ivete Sangalo curte dias ao lado de Preta Gil, que segue em tratamento oncólogico: A gente riu muito, foi gostoso

Amizade de milhões! Após irem juntas ao show da cantora Lineker e também terem marcado presença no Prêmio Multishow, que rolou na terça-feira, dia 3, Ivete Sangalo e Preta Gil interagiram nas redes sociais depois de curtirem alguns dias juntas.

A filha de Gilberto Gil segue em tratamento oncológico e recebeu a visita da amiga de longa data em casa. Através de um Story no Instagram, a cantora baiana se declarou para ela:

- Já estou com saudade da minha Pretoca. Tão bom ficar com você, meu amor. Muitos anos de amizade com essa coisa linda. Foi muito bom. A gente riu muito, foi gostoso.

Repostando o vídeo, Preta escreveu:

Morrendo de saudade. A casa fica vazia sem você!!!

Que fofas!