Claudia Raia explica como concilia maternidade com preparação para nova peça: Confuso

Claudia Raia já mostrou que é uma mãezona e faz questão de acompanhar todos os passos de seus filhos, seja os que já estão adultos, Enzo e Sofia, ou o pequeno Luca, de um ano de idade.

Mesmo com todas as responsabilidades, aos 57 anos de idade, a atriz segue brilhando nos palcos, recentemente com a peça Tarsila e se prepara para estrear uma nova obra, que falará sobre um momento muito íntimo: a menopausa e seus desafios.

A artista começará as apresentações em Portugal, passando uma temporada no país antes de trazer o espetáculo para o Brasil, já em maio.

Claudia bateu um papo rápido com a imprensa para falar sobre esse momento e se mostrou muito orgulhosa do projeto que já está nos ensaios, mesmo com ela em cartaz - artista faz assim!

- Eu usei a arte para fazer o serviço. Eu achei que era muito importante falar sobre isso, de maneira leve, uma comédia, mas, ao mesmo tempo, profundamente.

Raia já contou que entrou na menopausa aos 50 anos de idade, apesar de ter engravidado do terceiro filho cinco anos depois. Com tantos desafios para se adaptar a esse momento diferente na vida das mulheres, a atriz decidiu se abrir, para trazer a discussão à tona, mas com uma pitada mais leve.

- E a gente teve essa ideia há uns dois anos. E é um lugar de fala muito meu. É o que eu estou passando. Então, assim, eu acho que é um espetáculo bastante divertido e que as pessoas vão se identificar muito. A gente está muito feliz de fazer.

Ao ser questionada como é balancear a maternidade com os muitos ensaios, a atriz foi sincerona ao confessar que é tudo muito confuso, mas sempre uma delícia.

- Eu estou com uma peça em cartaz e outra de dia ensaiando. Estou bem louca. [É] Confuso. Mas está tudo ótimo.