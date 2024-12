CCXP24: veja a programação de autógrafos e destaques desta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, a CCXP24 oferece uma programação diversificada que inclui sessões de autógrafos com estrelas internacionais e nacionais, além de painéis exclusivos nos principais palcos do evento. Confira os destaques do dia:

Sessões de Autógrafos no Artists’ Valley e Celebrities Space • Vincent Martella (Phineas e Ferb) estará no espaço de celebridades para fotos e autógrafos. • Matt Smith (Doctor Who, House of the Dragon) tem horários para sessões de autógrafos e painéis. • Chris Claremont, roteirista icônico de X-Men, estará no Artists’ Valley para autógrafos e interações com fãs. • Outros quadrinistas renomados incluem Ivan Reis (às 14h), Raphael Salimena (19h30), e Yorhán (16h30).

Os ingressos para essas sessões podem ser adquiridos separadamente, e é recomendado verificar os horários no site oficial para garantir a participação .

Destaques dos Painéis nos Palcos Palco Thunder by Claro TV+: • 14h: Painel com Vincent Martella. • 16h: Bate-papo com Misha Collins (Supernatural). 17h: Especial da Paramount+ • 17h45: Entrevista com Matt Smith. • 19h45: Painel de anúncios da Crunchyroll. Palco Omelete by Banco do Brasil: • 17h: “X-Men 97 e a evolução dos mutantes da Marvel”. 17h45: Daniel Sharkan, de Teen Wolf e The Vampire Diaries Palco Ultra: • 18h30: Estreia mundial de Dr. Stone Science Future.

Informações Gerais O evento ocorre no São Paulo Expo até 8 de dezembro, com mais de 350 mesas no Artists’ Valley, sessões de fotos, lojas temáticas e ativações interativas. Os ingressos ainda estão disponíveis no site oficial da CCXP24 . Para mais detalhes, confira a programação completa no site oficial do evento.