Caminhão descontrolado atinge casas e causa estragos em Mauá

Um caminhão a serviço da empresa Coca-Cola perdeu força ao subir uma rua inclinada, no Jardim Oratório, em Mauá, e desceu descontrolado, atingindo ao menos duas casas. O acidente aconteceu por volta das 9h desta quinta-feira (5). Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Segundo uma moradora que passava pelo local no momento do acidente e que preferiu não ser identificada, o motorista percebeu que o veículo não teria força para continuar e pulou da cabine quando começou a descer. “Tentei avisar, mas já era tarde demais. Quando vi, o caminhão já estava descendo. Felizmente, o motorista saiu sem se machucar”, relatou.

Uma das casas atingidas pertence à atendente Ana Dayanne, 27 anos, que estava no trabalho no momento do acidente. “Foi por volta das 9h. Eu estava trabalhando e me ligaram dizendo que o caminhão tinha batido. Foi um susto enorme. Pensei logo no meu cachorrinho, mas consegui tirá-lo de lá quando cheguei. A parte mais atingida foi a lavanderia, que ficou bastante danificada”, contou.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para auxiliar na remoção do caminhão, enquanto técnicos da Enel trabalhavam para restabelecer a energia elétrica, já que o veículo também atingiu um poste.

Moradores da região alertaram para os riscos da via, que não possui sinalização adequada. “Essa rua é muito perigosa. Já vi outros caminhões e carros perderem o controle aqui. Não há placas para orientar os motoristas”, destacou a testemunha.