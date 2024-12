Brunna Gonçalves fala sobre gravidez e apetite

Brunna Gonçalves está esperando seu primeiro filho com Ludmilla e tem mantido seus seguidores atualizados sobre a gestação. Na noite da última quarta-feira, dia 4, a dançarina falou nos Stories do Instagram sobre os sintomas que está sentindo e como o seu apetite aumentou.

Ela começou contando que no início da gravidez sofria com enjoos frequentes, mas que agora passou a ter muita fome e sente a barriga roncando.

- Eu estou em uma fase da gestação que estou com uma fome inexplicável! Se botar uma parede na minha frente, eu como a parede. No início da gestação, eu só pensava em comida e já me dava ânsia de vômito e enjoo. Eu tomava café, almoçava e não lanchava, não conseguia comer de tarde e jantava forçado. Eu não sentia vontade de comer, mas comia porque tinha que se alimentar. Agora eu acabo de comer, passa cinco minutos e minha barriga está roncando. Como que você me explica isso?

Em seguida, Brunna descreveu como fica com desejo sempre que vê imagens de comida nas redes sociais e faz várias visitas à geladeira ao longo do dia, mas tem buscado optar por frutas para saciar o apetite de uma forma saudável.

- Tudo que eu vejo no Instagram me dá vontade de comer. Eu rolo, aparece hambúrguer, minha boca já saliva. Depois vejo um macarrão e penso: Meu Deus, era só um macarrãozinho agora. Aí aparece um pão com ovo, meu Deus se eu pudesse juntar todas as comidas e comer tudo de uma vez seria incrível. Que loucura é essa, meu Deus do céu. As pessoas falam que dava fome e eu até acreditava, mas eu só vivo dentro da geladeira. Tento comer uma fruta e uma coisinha assim, porque se dependesse de mim era só carboidrato, coisa que eu sei que não vai me fazer bem e não é saudável.

A esposa de Ludmilla ainda contou:

- Tem dias que eu como pouco e fico muito cheia, mas isso acontece mais de noite. Eu quero comer mais e não consigo porque estou muito cheia, mas ainda estou com fome, mas estou cheia.

Brunna finalizou dizendo que já não sente mais enjoos e garantiu que ela e o bebê estão bem:

- Fora isso, está tudo numa boa, tudo certo, não estou mais enjoando. Uma vez ou outra que acontece, mas é muito raro. Antes era todo dia e toda hora, agora está muito mais tranquilo. Não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Está tranquilo, coisa leve. Baby está bem, tudo bem, tudo certo.