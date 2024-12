Viih Tube revela que Lua teve febre na época em que a mãe estava na UTI

Enquanto enfrenta um momento delicado com o filho caçula, Ravi, que está internado na UTI desde o dia 24 de novembro, Viih Tube decidiu levar Lua para passear no shopping e curtir uma sessão de cinema com os amigos. Na última quarta-feira, dia 4, a influenciadora contou que quando ela estava hospitalizada após o parto a primogênita sentiu muito a sua falta e chegou a ficar com febre.

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou um registro da filha sentada na sala de cinema assistindo Moana 2 e escreveu:

Hoje mamãe trouxe a princesa no cinema com os amigos para distrair ela um pouco.

Em seguida, também registrou Lua comendo uvas enquanto via o longa-metragem de animação e indignada com o vilão do filme de animação. Após saírem da sessão, ainda passaram pelo Papai Noel, mas a menininha de um ano de idade não quis ir dar um abraço no bom velhinho e apenas deu um tchauzinho. Viih ainda compartilhou uma imagem da câmera de segurança do quarto de Lua, que gravou um momento fofo entre mãe e filha. Na legenda, contou:

Em meio a essa turbulência eu chego em casa do hospital e recebo o maior amor do mundo todos os dias.

Por fim, a influenciadora deixou um vídeo da primogênita brincando com amigos e falou sobre como a filha ficou na época em que a mãe estava internada na UTI e explica como está sendo sua rotina com a menininha enquanto Ravi está hospitalizado.

Quando eu fiquei na UTI, ela sentiu muito, chegou até a ficar com febre. Dessa vez, o tempo dele de UTI está sendo o triplo do que eu fiquei. Porém, ela está sentindo menos já que consigo estar com ela e o pai também, vamos revezando com os dois filhos e inventando programações com ela.