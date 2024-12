Flamengo vence fora de casa e deixa o Criciúma perto da Série B

Sem maiores pretensões na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma na noite desta quarta-feira, por 3 a 0, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, e deixou o time catarinense perto da Série B de 2025 - pode ser rebaixado ainda nesta 37ª rodada.

A vitória manteve o Flamengo na terceira posição, agora com 69 pontos. Já o Criciúma ficou com 38 pontos e será rebaixado em caso de vitória do Fluminense (16°, com 40 pontos) na quinta, contra o Cuiabá, no Rio.

Em campo, o Criciúma começou a partida pressionando a saída de bola do Flamengo e quase abriu o placar aos 15 minutos. Matheus Gonçalves saiu jogando errado e Bolasie finalizou para ótima defesa do goleiro Matheus Cunha. Aos 32, em novo erro na saída de bola, Arthur Caíke acertou a trave.

O Flamengo não fazia grande partida, mas foi quem saiu na frente do placar. Aos 44, Bruno Henrique deu lindo passe para Ayrton Lucas. O lateral cruzou na área e encontrou Varela, que finalizou de primeira, sem chances de defesa para o goleiro Gustavo.

No segundo tempo, o Criciúma voltou mais ofensivo e poderia ter empatado aos oito minutos. Marcelo Hermes recebeu na esquerda e cruzou na área. Bolasie subiu mais que a marcação e cabeceou para outra boa defesa do goleiro Matheus Cunha.

Mas o Flamengo voltou a frear a reação do Criciúma. Aos 23 minutos, a arbitragem revisou no VAR toque de mão de Tobias Figueiredo dentro da área: pênalti claro. Aos 25, Bruno Henrique cobrou com força e ampliou a vantagem em Santa Catarina.

O placar de 2 a 0 caiu como uma ducha de água fria no Criciúma, que ficou entregue no gramado. E o Flamengo ainda fez o terceiro gol antes do apito final: Pulgar encontrou Luiz Aráujo na área e, de bico, balançou as redes, dando números finais a partida.

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma volta a campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 16 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Flamengo, no mesmo dia e horário, receberá o Vitória, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 3 FLAMENGO

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Trauco (Fellipe Mateus); Barreto (Pedro Rocha), Ronald Lopes, Bolasie (Jhonata Robert), Matheusinho (Marquinhos Gabriel) e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Wesley); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Alcaraz (Michael); Plata, Bruno Henrique (João Victor) e Matheus Gonçalves (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Varela, aos 44 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique, aos 25; e Luiz Araújo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Fellipe Mateus (Criciúma).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 993.600,00.

PÚBLICO - 18.849 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).