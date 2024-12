HQ de são-bernardense ganha adaptação cinematográfica

O filme Ogiva: O Mundo Não é Mais Nosso, adaptação live-action baseada na graphic novel Ogiva, de Bruno Zago e Guilherme Petreca, quadrinista natural de São Bernardo, terá um painel exclusivo na CCXP24, reconhecida como um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, às 19h30, desta quinta-feira, no Palco Ultra.

Dirigido por Cadu Rosenfeld e produzido pela Monolito Produções, o longa foi financiado pelo Catarse, uma espécie de vaquinha on-line, que contou com cerca de 3.800 apoiadores.

O filme funciona como um prelúdio da história original, explorando o passado da protagonista Pilar e conectando-se diretamente com o início da graphic novel. O longa descreve um mundo devastado após o lançamento de ogivas para combater criaturas alienígenas. Quase uma década depois, Pilar luta pela sobrevivência enquanto encontra um novo propósito ao lado de Maria, uma jovem integrante de uma resistência que acaba de perder o marido. Em meio a criaturas brutais e à insanidade humana, Pilar precisa enfrentar não apenas as ameaças externas, mas seus próprios demônios.

Em entrevista concedida ao Diário, Petreca, 33, declara sua felicidade com o projeto. “Ainda não caiu minha ficha, e olha que já assisti ao filme três vezes. O Cadu (Rosenfeld) é um amigo de longa data. Ter uma obra minha adaptada para um longa, dirigida por um cara que gosto tanto, parece bom demais para ser verdade. O filme recebeu grande ajuda do público através de financiamento coletivo. É impressionante ver o carinho que as pessoas têm com este projeto. Não poderia estar mais feliz”.

Já Bruno Zago conta como esse projeto foi praticamente o destino da editora. “Quando o Pipoca e Nanquim foi criado, o nome era esse porque a gente fala de cinema e de quadrinhos. Passado um tempo, começamos a trabalhar com quadrinhos e a criar quadrinhos, e, agora, temos também o filme de um quadrinho. Vejo hoje que este nome estava predestinado. Pipoca e Nanquim nunca fez tanto sentido”, conclui.

Por fim, a Monolito Produções declara o que os fãs podem esperar do longa, “ O filme é um pós-apocalipse que se passa num Brasil devastado por criaturas hostis. No meio desse cenário desesperançoso, Pilar tenta sobreviver e acompanhar essa jornada é incrível”, afirma.

No painel da CCXP, intitulado Ogiva: O primeiro filme brasileiro de uma editora de quadrinhos, o público vai conhecer mais dos bastidores do longa com a presença de Zago, Cadu Rosenfeld, além de Lenita Oliver, Mori Meirelles e Sara Antunes, que fazem parte do elenco.

A produção ainda não tem previsão de lançamento para exibição ao público geral.