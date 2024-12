Fernanda Torres, Marcelo Rubens Paiva e Donald Trump recebem homenagem da Câmara; veja lista

A Câmara dos Deputados entregou nesta quarta-feira, 4, a Medalha do Mérito Legislativo de 2024 para autoridades, personalidades e instituições. Dentre os homenageados deste ano, estão a advogada Eunice Rubens Paiva, já falecida, e seu filho, o escritor Marcelo Rubens Paiva. Os dois são retratados no filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo. A atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice no longa metragem, também é uma das homenageadas. Também recebeu a condecoração o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Criada em 1983, a premiação valoriza contribuições de destaque em diversas áreas, como política, ciência, arte e causas sociais, e que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A indicação de agraciados é feita por líderes partidários e membros da Mesa Diretora, com critérios que excluem pessoas ou entidades ligadas a casos de corrupção ou improbidade administrativa.

"O reconhecimento expresso pelas medalhas que ora entregamos tem um importante propósito: aproximar a Câmara dos Deputados dos cidadãos, para que ouçamos melhor suas vozes, que ecoam o verdadeiro espírito do nosso povo", disse o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), na solenidade.

A indicação de Donald Trump foi feita pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ex-líder da bancada evangélica, que hoje ocupa a segunda vice-presidência da Mesa. O presidente eleito dos EUA não compareceu e não enviou um representante. O parlamentar também indicou o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação de Eunice Rubens Paiva e de Fernanda Torres foi feita pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), enquanto a indicação de Marcelo Rubens Paiva partiu do líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha (PT-MG). Eunice foi representada pelo neto, Chico Paiva. A atriz e o escritor não compareceram. Os ausentes receberão a medalha "oportunamente".

Também foram homenageados o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso; e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.