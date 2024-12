Diário do Grande ABC conquista dois troféus no Prêmio ABC da Comunicação

O Diário do Grande ABC conquistou, ontem, dois troféus n a Maior premiação regional de marketing e comunicação do país, o Prêmio ABC da Comunicação. A premiação reconhece os m elhores p rofissionais do a no e é voltado para agências de diversos setores como digital, publicidade, design, live marketing, assessoria de comunicação, entre outros.

Em evento realizado no Samyr Buffet- Espaço Goiás, em São Caetano, o Diário foi homenageado na categoria ‘Veículos que Fizeram História’. O jornal também foi premiado na categoria ‘Melhor Veículo Regional’, reconhecimento que reforça o compromisso com o jornalismo responsável e a inovação, que seguem como marcas da atuação no cenário regional.