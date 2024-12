Deborah Secco se derrete pela filha que completa nove anos de idade:Você é o meu sol

Mamãe babona, Deborah Secco usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 4, para se declarar para a filha Maria Flor, que completa nove anos de idade.

A atriz abriu seu álbum de fotos e compartilhou alguns momentos com a menina ao redor do mundo. Na legenda, Deborah se declarou e relembrou o dia do nascimento de sua primogênita, fruto do seu antigo relacionamento com o ator, diretor e engenheiro Hugo Moura.

Hoje é o seu dia e desde o seu primeiro segundo de vida, a 9 anos atrás você mudou tudo. Você mudou o mundo? Lembro do seu cheiro quando te colocaram no meu colo pela primeira vez? Lembro do seu olhinho abrindo e me olhando? Da sua mãozinha me encostando? Lembro que ali tudo parou. Parou e para até hoje todas as vezes que sua mão me encosta? que seu olho me olha, que sinto seu cheiro?

Ela afirmou que sua pequena é a pessoa mais legal do mundo. Que fofura:

Conversar com você é das melhores coisas que já fiz na vida? Nossas risadas? Você é disparado a pessoa mais legal do mundo?Você é o meu sol. A nove anos é lindo ver de perto você salvando o mundo!

Deborah ainda agradeceu a filha por tanto lhe ensinar:

Obrigada pelo seu coração puro e livre que tanto me ensina!!! Tudo pra você e por você!!! Pra sempre.